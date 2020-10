Alla Biblioteca di Cervia si parla di “Due scrittrici da riscoprire: Alba De Cespedes e la Marchesa Colombi”

L’Associazione ABC, Amici della Biblioteca di Cervia organizza per venerdì 16 ottobre alle ore 16 una conferenza per riscoprire due scrittrici italiane ingiustamente dimenticate: Alba de Céspedes e la Marchesa Colombi.

Le due figure femminili, vissute a cavallo tra Ottocento e Novecento, rappresentano con la loro vita e le loro opere la storia culturale del nostro paese e della emancipazione femminile. La Marchesa Colombi, al secolo, Maria Antonietta Torriani, nacque a metà dell’Ottocento e fu la prima giornalista del Corriere della Sera, oltre che scrittrice e poetessa, e nelle sue opere usò l’ironia per scardinare le consuetudini della sua epoca e per risvegliare nelle donne la consapevolezza di sé.

Alba De Céspedes, nata nel 1911, fu scrittrice, poetessa e partigiana, e scrisse romanzi e sceneggiature per la radio e la televisione. Diede sempre priorità nei suoi scritti all’impegno politico e al suo senso di giustizia dovuti anche all’impronta della famiglia in cui crebbe, benestante e orientata in senso progressista e antifascista.

A tratteggiare i due personaggi sarà la cervese Elena Gagliardi, docente di letteratura italiana e autrice di numerosi saggi sulla letteratura femminile, tra i quali ricordiamo gli studi su Grazia Deledda e sul suo rapporto con Lina Sacchetti.

A seguire, per gli iscritti della Associazione Amici della Biblioteca di Cervia, ci sarà l’Assemblea annuale dei soci.

L’incontro si terrà in biblioteca alle ore 16.

Per informazioni: 0544-979384, biblioteca@comunecervia.it