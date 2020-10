Concerto della Domenica dedicato al VII centenario della morte di Dante a Ravenna nella sala Corelli del Teatro Alighieri, domenica 18 ottobre alle ore 11 con il pianista e cantante lirico ravennate Raffaello Bellavista. Un appuntamento d’eccezione promosso dall’Associazione Angelo Mariani, in collaborazione con il Circolo Ravennate e dei Forestieri nell’ambito della rassegna “CONCERTI DELLA DOMENICA” 2020. Bellavista eseguirà un programma concertistico nel quale nella prima parte si presenterà come pianista e nella seconda parte come cantante lirico, accompagnato in questa fase dal maestro Enrico Zucca. La scelta dei brani a tema dantesco, riguarda in primo luogo la Divina Commedia. Potremo così ascoltare la celebre “Dante Sonata” di Liszt, ispirata all’Inferno, la “Sonata al Chiaro di Luna” composta da Beethoven che rappresenta un ideale Purgatorio che con un inizio richiama le note del Don Giovanni e infine le variazioni su “Ah vous diraj je maman” di Mozart inevitabilmente attratte da un attraente Paradiso. E la parte operistica presenterà arie ispirate dal “Don Giovanni” di Mozart che richiamano la potente ammonizione della discesa agli inferi, mentre l’aria potente del “Thoreador” di Bizet si manifesta in tutta la forza della sfida umana.

