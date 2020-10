I laboratori dell’ornitorinco e la Caccia al tesoro sulle tracce di Ulisse, le attività a Casa Vignuzzi a Ravenna

Dopo i laboratori estivi, continuano le proposte creative e divertenti a Casa Vignuzzi, in via S. Mama 175 a Ravenna

Appuntamenti con il signor Ornitorinco

Il signor Ornitorinco, aspetta i bambini e le bambine, dai 6 agli 11 anni di età, che vorranno accompagnarlo in un lungo, interessante e divertente percorso nei territori della fantasia e della creatività nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Sono otto le tappe previste, tutte con inizio da Casa Vignuzzi, a partire dalle 16.45 e fino alle 18.

Questo il calendario completo dei laboratori, tutti gratuiti, ma con limitazione dei posti disponibili in osservanza delle norme di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid 19 attualmente vigenti.

Alcune importanti informazioni organizzative:

· è obbligatoria l’iscrizione

· massimo 7 posti per ogni laboratorio

· sarà possibile iscriversi ai singoli laboratori solo 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento (tranne che per le prime tre date, non è ammessa una iscrizione unica per tutti gli appuntamenti)

· triage d’ingresso obbligatorio

Sulle tracce di Ulisse – il cerca cose

Torna a grande richiesta la caccia al tesoro sulle orme di Ulisse nel Mediterraneo e per permettere la partecipazione a tutti i bambini e le bambine che non hanno potuto partecipare alla prima edizione a causa delle normative contro il Covid-19.

La caccia al tesoro sulle orme dei viaggi di Ulisse nel Mediterraneo si svolgerà nel Giardino di Pippi Calzelunghe, presso il centro di lettura di Casa Vignuzzi in via S. Mama 175. A chi piacciono l’avventura all’aria aperta, gli enigmi da risolvere, i travestimenti, gli enigmi e i giochi matematici, i codici cifrati e gli indovinelli, l’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle 16.30 nel Giardino di Pippi Calzelunghe. Una mappa e una serie di indizi con prove da superare condurranno al tesoro nascosto, ripercorrendo i viaggi e l’avvincente storia di Ulisse.

La partecipazione è gratuita e riservata a partire dai 6 anni in su. Saranno rispettate le norme per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 e pertanto la partecipazione è soggetta a limitazioni, alla sanificazione delle mani, all’uso della mascherina e ad un triage iniziale.

I posti disponibili sono limitati perciò si richiede l’iscrizione obbligatoria.

Tutte le attività sono organizzate dal Comune di Ravenna – assessorato al Decentramento, Consiglio territoriale Ravenna Sud in collaborazione con l’associazione Fatabutega e con il sostegno dell’Istituzione Biblioteca Classense – centro di lettura di Casa Vignuzzi.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Ufficio decentrato di via Berlinguer n.11 Ravenna

tel. 0544-482815 / 16

email: viaberlinguer@comune.ra.it

dal lunedì al venerdì 8.00/12.30 – martedì e giovedì 14.00/17.00