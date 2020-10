Il Direttore degli Uffizi Schmidt in visita a Classis Ravenna: “un museo di grande valore civico e didattico”

Il Direttore degli Uffizi Eike Schmidt dopo la firma della convenzione per i prestiti danteschi con il Comune di Ravenna si è recato in visita al Classis Ravenna, accompagnato dal Presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli. “Complimenti per questo importante recupero – ha dichiarato il Direttore Schmidt. -Questo luogo fornisce una panoramica e un sunto di ciò che già si conosceva e un’introduzione ottimale della storia della città e, più in generale, dell’intera Regione. Il Classis Ravenna è un museo di grande valore civico e didattico”. “Sono molto contento di questa visita e degli apprezzamenti ricevuti – ha sottolineato il Presidente Sassatelli – perché le parole di Schmidt sono molto importanti, date le sue competenze nel settore dei musei e della comunicazione”.

Eike Schmidt e Giuseppe Sassatelli in visita al Classis Ravenna