Le visite di “Incontro a Dante” tornano per la Notte per Dante a Ravenna

In occasione della Notte per Dante, le guide turistiche de Il Cammino di Dante propongono Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta -, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo inserita nelle celebrazioni di 700 VIVA DANTE e promossa da La BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, che ha preso avvio in occasione dell’Annuale dantesco lo scorso settembre.

Le visite, della durata di un’ora e mezza o due ore, presentano nuovi percorsi arricchiti da passaggi inattesi, momenti lirici e letterari in collaborazione con l’associazione culturale Galla & Teo e l’associazione storica Quelli del Ponte. Rivolte ad un massimo di 20 persone, saranno effettuate rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

Sabato 17 ottobre

ore 15.00 Se Dante non fosse stato a Ravenna

visita guidata a cura di Elisa Cornacchia – Nell’itinerario è compresa la visita al laboratorio Imad Punto Mosaico e alla mostra Inclusa est flamma presso la Biblioteca Classense

ore 16.00 Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana

visita guidata a cura di Angela Izzo – Segue momento letterario presso i Chiostri Francescani: La rocambolesca vicenda delle ossa di Dante a cura del Dott. Franco Gabici, Presidente del Comitato Ravennate della Società Dante Alighieri

ore 17.00 C’era una volta… Dante a Ravenna

visita guidata a cura di Monica Buldrini

ore 18.30 Presentazione de Il Cammino di Dante a Palazzo Rasponi dalle Teste, Salone Nobile

Intervengono: Giacomo Costantini, Assessore al Turismo del Comune di Ravenna – Tommaso Triberti, Sindaco di Marradi e consigliere delegato della città metropolitana di Firenze – Oliviero Resta e Silvia Rossetti, Il Cammino di Dante

Prenotazione su turismo.ra.it

ore 20.30 Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda

visita guidata a cura di Cristiana Zama – Include la visita al Salone dei Mosaici in collaborazione con l’associazione Tessere del ‘900.

ore 21.00 Sulle tracce di Dante Uomo

visita guidata a cura di Tiziana Brescacin

ore 21.30 Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca

visita guidata a cura di Serena Zecchini

Domenica 18 ottobre

ore 11.00 Verso Nostra Signora in sul lito Adriano tra storia e leggenda

visita guidata a cura di Marianna Zecchini – Segue momento letterario presso i Giardini Pubblici Io veggio l’acqua curato da Silvia Rossetti e Marco Montanari

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante

Tariffe: 14 euro, visite di un’ora e mezza; 19 euro, visite di due ore con momento letterario o visita in interni (incluso noleggio radioguida)

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate su eventbrite.it, ravennaexperience.it o contattando direttamente la guida.

Cos’è Il Cammino di Dante?

Il Cammino di Dante è un’associazione che vanta tra i propri soci sedici guide turistiche indipendenti di Ravenna ed è nata nel 2012 grazie ad una passione condivisa per Dante Alighieri, tra amanti di trekking e studiosi della Divina Commedia con il desiderio di far conoscere il panorama naturalistico del viaggio di Dante, protagonista in alcuni canti della Commedia, ridando lustro al nostro patrimonio paesaggistico trasmettendo emozioni ed offrendo nuove memorie a questi luoghi a volte dimenticati o nascosti.