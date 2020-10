Nella Notte per Dante ci sono anche pizze a tema dedicate a Inferno, Purgatorio e Paradiso

MadyPizza ha creato le pizze delle tre cantiche della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso in onore della Notte per Dante di Ravenna e del settecentenario della morte del Sommo Poeta. Le pizze si potranno gustare per tutto il weekend e in particolari occasioni durante il periodo delle celebrazioni, su ordinazione, comodamente a casa o dove si desidera, in modalità asporto o consegna a domicilio nel rispetto delle restrizioni Covid-19. Un’idea creativa e appetitosa che si unisce alle tante iniziative previste per la notte bianca ravennate ed il settecentenario dantesco.

Eugen Ungureanu, pizzaiolo e cuore di MadyPizza, che ha appreso con passione questo mestiere arrivato in Italia dalla Romania 20 anni fa, ha ideato le pizze rendendo visivamente e con gli ingredienti l’immaginario dantesco per offrire un modesto omaggio a Dante attraverso la sua “arte” culinaria: Inferno con mozzarella, tonno, rucola, peperoni rossi e peperoncini piccanti ripieni; Purgatorio con impasto al cacao, nutella, zucchero filato, zucchero a velo e granella di pistacchio; Paradiso con mozzarella, fiori di zucca e uovo.

MadyPizza è una pizzeria d’asporto con consegna a domicilio e possibilità di consumo sul posto che ha aperto la primavera scorsa in Via Lanciani 6 a Ravenna.