Alfonsine: un tour guidato in bicicletta da Casa Monti fino al Reno

Domenica 18 ottobre ad Alfonsine ci sarà il tour guidato in bicicletta “Da Casa Monti al Reno”, alla scoperta del territorio e della sua biodiversità. Il tour partirà alle 9,30 da casa Monti, in via Passetto 3, e proseguirà fino alle sponde del Reno, costeggiando la parte meridionale delle Valli di Comacchio per ammirare i fenicotteri. Nel pomeriggio visita guidata alla collezione naturalistica del Museo Natu.Ra di Sant’Alberto.

Le prenotazioni possono essere fatte allo 0545 38149, email casamonti@atlantide.net. L’iniziativa rientra nella European Green Week, che con l’edizione di quest’anno vuole evidenziare il contributo che la biodiversità può dare alla società e all’economia.