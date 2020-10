Ben Frost, Echo Collective e Malone/O’Malley nella line-up di Transmissions XIII: a Ravenna dal 26 al 29 novembre

La line-up della tredicesima edizione di Transmissions (Ravenna, 26-29 novembre) si arricchisce ulteriormente grazie a tre protagonisti di altissimo livello: il compositore australiano-islandese Ben Frost, punto di riferimento della sperimentazione elettronica contemporanea (sue le musiche delle fortunatissime serie Dark e Fortitude); Echo Collective, ensemble di musicisti di formazione classica con base a Bruxelles che ha collaborato (tra gli altri) con Johann Johannsson, Daniel O’Sullivan, James Heather; il duo Kali Malone & Stephen O’Malley, progetto inedito in prima assoluta per l’Italia (l’esordio live a fine ottobre al Centre Pompidou di Bruxelles), che unisce il guru della drone music ad una delle rivelazioni più interessanti del panorama ambient e post-minimalista.

Il festival di Bronson Produzioni dedicato alle più innovative frontiere della musica, che raduna ogni anno nella città romagnola il meglio della ricerca in ambito sonoro internazionale, ritorna quest’anno con il suo format originale, caratterizzato dalla formula della direzione artistica esterna – collaudato con successo in passato e confermato nel 2019 dal successo del tandem Martin Bisi / Radwan Ghazi Moumneh (Jersualem in My Heart).

La direzione della tredicesima edizione del festival toccherà all’italiano Francesco Donadello, compositore e sound engineer italiano di stanza a Berlino, dove lavora principalmente nell’ambito della musica sperimentale e delle colonne sonore. A lungo collaboratore di Johann Johannsson, Hildur Gudnadottir, Moderat e molti altri, Donatello si è aggiudicato recentemente il prestigioso Grammy Award per il missaggio della colonna sonora dell’acclamata serie televisiva HBO Chernobyl.

LINE-UP

Ben Frost (AU)

Laurel Halo (US)

Kali Malone & Stephen O’Malley (US)

Echo Collective (BE)

Lorenzo Senni (IT)

Pan Daijing (CN)

Teho Teardo (IT)

Marta De Pascalis (IT)

Lucrecia Dalt (CO)

Gruppo Nanou (IT)

OvO (IT)

I nomi di Ben Frost, Echo Collective, Kali Malone & Stephen O’Malley vanno a completare la line-up di Transmissions XIII, insieme ai nomi annunciati in precedenza: la producer americana Laurel Halo, stella della scuderia Hyperdub (il suo album d’esordio Quarantine è stato nominato nel 2012 album dell’anno dal prestigioso magazine inglese The Wire); Lorenzo Senni, primo italiano ad essere scritturato dalla leggendaria label inglese Warp, che dopo l’EP “Persona” nel 2016 ha pubblicato a marzo il nuovo album dell’artista cesenate, Scacco Matto; l’artista e performer cinese Pan Daijing, tra le giovani protagoniste della contemporary art più apprezzate a livello globale, autrice nel 2017 del sorprendente disco d’esordio Lack (Pan); Teho Teardo, musicista e compositore icona della scena post-industriale italiana negli anni 80 e successivamente al fianco di nomi del calibro di Cop Shoot Cop, Blixa Bargeld, Alexander Bălănescu, James George Thirlwell, oltre che autore di innumerevoli colonne sonore per il teatro e per il cinema; Marta De Pascalis, giovanissima musicista e sound designer italo/berlinese, in uscita ad agosto 2021 con il suo nuovo Sonus Ruinae per Morphine Records; la colombiana (di base a Berlino) Lucrecia Dalt, di ritorno a Transmissions per presentare il suo settimo album, No era sólida, uscito a settembre per la newyorkese RVNG Intl.

Undici tra i più innovativi artisti della musica e della live art contemporanea si daranno appuntamento da 6 paesi del mondo a Ravenna, per dare vita ad un’edizione speciale, che arriva dopo la cancellazione di Beaches Brew (l’altro festival internazionale targato Bronson, a giugno sulla spiaggia dell’Hana-BI di Marina di Ravenna) a causa dell’emergenza Covid-19 e che intende legarsi – a cominciare dal sottotitolo, The Sound of Dante – alle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta (le cui spoglie sono conservate proprio a Ravenna).

«Transmissions – sottolinea Chris Angiolini, ideatore e fondatore dell’Associazione Culturale Bronson – nasce come festival che esplora i territori più innovativi della musica contemporanea. Giunto alla tredicesima edizione, quest’anno il festival vuole celebrare in maniera particolare l’Anniversario della morte di Dante attraverso un programma che prevede anche una serie di residenze degli artisti nei luoghi che hanno ispirato il Sommo Poeta nel terminare la sua Divina Commedia. Registreremo i silenzi e le vibrazioni dei luoghi “Danteschi”, li riprocesseremo e creeremo una forma di eco risonante che racchiude 700 anni di storia con un collettivo di ospiti internazionali raccolti da Francesco Donadello, producer coinvolto nella realizzazione di alcune delle colonne sonore più prestigiose degli ultimi anni: il nome ideale per concretizzare un progetto come questo.»

Transmissions XIII – The Sound of Dante amplierà, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti per lo spettacolo dal vivo, il coinvolgimento del tessuto urbano della città di Ravenna e delle sue differenti anime. Al main stage delle Artificerie Almagià, suggestivo spazio di archeologia industriale sulla Darsena di Città, e al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna si aggiungeranno infatti quest’anno due tra le location simbolo del centro storico cittadino: la Biblioteca Classense e il Teatro Rasi, sede giovedì 26 novembre dell’evento speciale di inaugurazione del festival, Canto Primo: MIASMA – ARSURA, performance realizzata ad hoc in occasione delle celebrazioni dantesche (in collaborazione con Ravenna viso-in-aria e Fèsta), che vede al centro l’inedita collaborazione tutta ravennate tra Gruppo Nanou (una delle realtà più interessanti della ricerca teatrale italiana) e OvO (duo di culto della scena indie noise rock e rumorista europea).

Come ogni anno, Bronson ha individuato un artista internazionale, in linea con lo stile e il concept della manifestazione, chiedendogli di disegnare ad hoc l’artwork per la nuova edizione del festival: l’immagine di Transmissions XIII è opera di Simon Fowler, visual artist londinese che ha lavorato con The Bug, Sunn O))), Boris, Earth e Dylan Carlson.

Già venduti iI 50% dei Pass Early Bird per assistere al prezzo speciale di 57,50 euro a tutte le performance in programma a Transmissions XIII. I Pass resteranno in vendita, salvo esaurimento, su dice.fm fino a martedì 20 ottobre. Per tutti i dettagli e le info aggiornate www.transmissionsfestival.org

PASS EARLY BIRD: https://bit.ly/3dATDi3