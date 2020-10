Domenica 18 ottobre 2020 nella provincia di Ravenna è previsto cielo sereno nella mattinata, così come nel pomeriggio in pianura. Sui rilievi è invece prevista nuvolosità variabile, con cielo velato per nubi alte nella serata. Le temperature massime pomeridiane sono comprese tra 13 °C sui rilievi e 17 °C sulla costa mentre, per quanto riguarda il vento, la velocità massima sarà ompresa tra 19 (rilievi) e 24 km/h (pianura). Mare poco mosso al mattino, dal pomeriggio mare calmo.