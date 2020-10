Sesto appuntamento per la Rassegna Musica e Spirito alla Basilica di San Francesco

La Cappella Musicale della Basilica di San Francesco presenta il sesto concerto della nona edizione della rassegna Musica&Spirito. Domenica 18 ottobre (questa sera) alle 19.30 i solisti e l’orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna presenteranno un programma vario, che alterna brani per voci soliste (soprani Elisa Stinchi, Annarita Venieri, Mezzosoprano Carla Milani e Tenore Lorenzo Bellagamba) a brani per coro e orchestra e a brani orchestrali. Sono felice di poter proseguire questo nostro cammino nella meraviglia della musica barocca in un ambiente così profondamente spirituale, come la basilica di San Francesco, – dice il Direttore, Giuliano Amadei – assieme ad un gruppo di amici musicisti di rara sensibilità e professionalità. E siamo convinti che il nostro gentile e appassionato pubblico avverta questa fusione in ogni concerto, in ogni incontro. E questo cancella tutte le fatiche e ci sprona per sempre migliori risultati.