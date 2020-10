Bagnacavallo: nuove modalità per il rilascio dei contrassegni di parcheggio per disabili

Cambiano le modalità di rilascio dei contrassegni di parcheggio per disabili a Bagnacavallo.Ora i tesserini vengono infatti rilasciati direttamente, in tempo reale, dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo Vecchio, senza più passare dal comando di Polizia locale. Una scelta organizzativa che consentirà ai cittadini di risparmiare tempo e ottenere immediatamente l’autorizzazione. Il contrassegno europeo, di colore blu e munito di tagliando antifrode, è rilasciato sulla base di certificazione medica a coloro che risultano avere una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Se l’invalidità è permanente il contrassegno ha una durata di cinque anni, mentre in caso di invalidità temporanea la durata corrisponde alla data indicata nel certificato medico. In caso di primo rilascio occorre sempre la certificazione rilasciata dall’Ausl Romagna – Servizio Igiene Pubblica; in caso di rinnovo, invece, se l’invalidità è permanente è sufficiente la certificazione del medico di base che attesti la persistenza dell’effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, mentre se temporanea occorre una nuova certificazione dell’Ausl.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Polizia locale: www.pm.labassaromagna.it/Servizi-al-Cittadino/Contrassegno-di-parcheggio-per-disabili. Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0545 280888.