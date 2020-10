Cervia. Educazione civica e alla legalità nelle scuole in collaborazione con la Polizia locale

Parte anche quest’anno il progetto di educazione alla legalità rivolto agli studenti e docenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado degli Istituti Comprensivi n. 2 e n. 3 di Cervia.

Il Progetto “Educhi-Amo la cittadinanza attiva” è finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma del Comune di Cervia con la Regione Emilia-Romagna sostenuti dalla L.R. 18/2016.

L’obiettivo del progetto è informare e sensibilizzare le scuole sul tema della legalità, con particolare attenzione al territorio cervese, fornendo agli studenti gli strumenti per comprendere i pericoli legati alle criminalità e quanto sia prezioso il ruolo della società civile per arginare tali pericoli e l’importanza di una partecipazione consapevole.

Gli incontri si svolgeranno dal 23 ottobre al 4 dicembre sia in streaming che in presenza.

Il 23 ottobre in streaming gli studenti incontreranno gli ospiti che testimonieranno il loro vissuto per farli avvicinare ai temi che si svilupperanno e approfondiranno nel corso del progetto.

Dal 24 ottobre al 28 novembre si svolgeranno in presenza due laboratori in aula, per una riflessione generale sul tema della legalità; un focus sulle mafie e il loro radicamento nelle regioni del nord; il tema del bullismo; le dipendenze da drogheIl 4 dicembre in streaming verrà completato il percorso educativo lavorando sulla comprensione dei temi trattati e il coinvolgimento relazionale ed empatico.

Nel corso delle lezioni e dei laboratori interverranno personalità politiche, giornalisti, educatori e formatori, testimoni che hanno vissuto in prima persona esperienza legate alla criminalità .