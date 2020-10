L’ematologo e appassionato astrofilo Alfonso Zaccaria ha presentato alla Casa Matha il suo primo libro “Il Giro della Luna in 80 mappe”

La Luna è stata la mutevole e volubile protagonista della presentazione del libro “Il Giro della Luna in 80 mappe”, tenutasi il 17 ottobre alla Casa Matha di Ravenna, prima fatica letteraria di Alfonso Zaccaria, già primario per 20 anni dell’U.O. Ematologica dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nonché attuale presidente di AIL Ravenna.

Fatica sì, ma non di taglio medico questa volta, anche se caratterizzata dalla stessa meticolosità di approccio propria del dottor Zaccaria. Anche alla Luna infatti, l’autore, avvezzo ad un rapporto sempre molto umano coi propri pazienti, dedica uno sguardo appassionato, un approccio “sognatore’’ per uno dei corpi celesti che più in assoluto ha affascinato l’uomo nei secoli. La Luna un tempo dea buona o cattiva; simbolo per eccellenza della femminilità; per millenni protagonista di leggende e poesie: la Luna ‘’una splendida desolazione’’ come la definì Charles A. Wood.

“Questo libro, scritto in pochi mesi in pieno confinamento obbligatorio, è frutto di circa 20 anni di ricerche e disegni eseguiti al telescopio” spiega l’autore che ha descritto e rappresentato a matita 131 fra crateri e formazioni lunari riportando anche vita e opere dei personaggi cui i crateri sono dedicati -. Un diario immaginario di un astronauta in orbita polare attorno alla Luna. Tanti dunque i personaggi citati, da Platone a Giulio Cesare, da Aristotele a Galilei e molti altri che riemergono dal passato per offrirsi al lettore a completamento di un viaggio pensato non solo per gli astrofili, cui ovviamente è dedicato”.

L’autore ha arricchito questo diario-libro di curiosità e aneddoti nella speranza di avvicinare un pubblico più ampio di quello strettamente interessato all’aspetto astronomico. “Un libro scritto con un doppio scopo: la soddisfazione personale di documentare una grande passione, ma soprattutto fornire un importante contributo alle iniziative di AIL Ravenna. Tutti i ricavati delle vendite solidali del libro infatti saranno interamente devoluti ai progetti che AIL Ravenna sostiene da anni, in particolare l’assistenza domiciliare, la ricerca, il sostegno al Reparto di Ematologia, fortemente penalizzati quest’anno dall’emergenza Covid-19″ spiega Zaccaria.

Come ha ben concluso il dottore appassionato astrofilo “Il Giro della Luna in 80 mappe è un libro per sia per gli astrofili ma anche per i sognatori. In ogni caso per tutti il suo consiglio resta uno: ’’ Se sei felice guarda il cielo, se non lo sei guarda il cielo!’’.

INFO

AIL RAVENNA ODV-c/o U.O. Ematologia Ospedale di Ravenna-Viale V. Randi, 5 – 48121 RAVENNA

cell. 333 2062013 – 371 3489886— www.ailravenna.it C.F. 92032520394

ordini online del libro: https://ailravenna.it/pro…/il-giro-della-luna-in-80-mappe/

“Il Giro della Luna in 80 mappe” – Edizioni del Girasole