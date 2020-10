“Non si usino episodi privati per strumentalizzazioni politiche”: i capigruppo di Massa Lombarda a sostegno di Bassi

I capigruppo consiliari di Massa Lombarda unitariamente condannano qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica di episodi che riguardino la vita privata di qualsiasi cittadino con cariche pubbliche, qualora non ci siano infrazioni delittuose. Cosa che sicuramente non ci sembra nel caso del sindaco Bassi di Massa Lombarda, il quale ha già ampiamente spiegato l’accaduto di giorni fa al Prefetto, il quale non ha riscontrato dolo di alcun tipo.

Il cavalcare l’onda politica e mediatica viene da noi respinta ai mittenti con la consapevolezza che fare politica e servire il proprio Paese indipendentemente dall’appartenenza di schieramento politico sia ben altra cosa.

I tre capigruppo, Marconi, Brini, Morra