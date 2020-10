Rassegna “Incontro col Filosofo” a Faenza: si parla di “L’umanità oltre l’umanità” con Gabriele Scardovi

Lunedì 19 ottobre alle 21 al Cinema Europa di Faenza e in streaming, nell’ambito del ciclo Incontro col Filosofo a cura dell’Ass. Filò – Il filo del pensiero, Gabriele Scardovi (Clare Hall College – Università di Cambridge) parlerà del tema del postumanesimo in una conferenza dal titolo L’umanità oltre l’umanità. Letture filosofiche delle nuove tecnologie del corpo.

Dopo tante prefigurazioni fantascientifiche, nel mondo stanno effettivamente comparendo autentici cyborg, ibridi tra esseri umani e macchine, resi tali da protesi robotiche e organi sostitutivi capaci di trasformare il corpo ben oltre i limiti imposti dall’evoluzione biologica. Congiunti alla crescita delle reti informatiche e alle applicazioni dell’ingegneria genetica, questi recenti sviluppi potrebbero presto portare l’umanità a sperimentare un mutamento radicale, una “singolarità” dagli esiti incerti. L’incontro sarà dedicato a mostrare quanto siano strette le relazioni fra la tradizione filosofica occidentale e l’attuale fase di transizione verso l’era del post-umano, indicando un percorso che ha tra le sue maggiori tappe Hegel, Nietzsche, la filosofia del linguaggio e il femminismo radicale postmoderno.

L’evento è gratuito. è obbligatorio il tesseramento all’Associazione Filò – Il filo del pensiero (15 euro adulti – 10 studenti – 5 minori). I soci, qualora preferiscano partecipare da remoto, riceveranno il link per Zoom nella giornata di lunedì 19. Chi invece non fosse ancora socio e volesse partecipare online può scrivere a filo@filoedu.com.

*Gabriele Scardovi, già assegnista di ricerca in Filosofia Morale presso l’Università di Bologna, è Life Member del Clare Hall College dell’Università di Cambridge. Studioso di filosofia morale, si occupa in particolare di metaetica, neuroetica, identità personale e postumano. è autore della monografia L’intuizionismo morale di George Edward Moore (Mimesis 2012) e ha al suo attivo saggi e articoli apparsi in volumi collettanei e riviste specializzate.