Rassegna letteraria “Pagine di casa nostra” al Granaio di Fusignano: aprono Baldini e Bellosi con “Dante in Romagna”

A Fusignano prende vita la rassegna letteraria “Pagine di casa nostra“, cinque appuntamenti in altrettanti martedì di ottobre e novembre, nell’intima cornice del Granaio, in piazza Corelli 16, tutti alle ore 21.

Martedì 20 ottobre Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi presentano il loro ultimo libro, edito da Il Ponte Vecchio, Dante in Romagna. Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale.

Martedì 27 ottobre Ada Sangiorgi presenta Stai dalla parte del mondo, il suo ultimo libro edito da Bibi Book.

Il titolo del libro che sarà presentato martedì 3 novembre è Fata roba, cio’! 100 romagnan words and phrases that you cant’ forget, scritto da Mattia Liverani e Luca Telmon e pubblicato da Tempo al Libro nel 2020. Saranno presenti l’autore Mattia Liverani e l’editore Mauro Gurioli.

Martedì 10 novembre sarà la volta di Hollywood 89. Una storia sporca e veloce: Enrico Cetta presenta il suo ultimo libro edito da Scatole Parlanti.

Chiudono il ciclo martedì 17 novembre Carlo Bertocchi e Cristiano Cavina, che presentano rispettivamente Mezza luce mezzo buio, quasi adulti (TerraRossa edizioni) e Fame chimica (Marcos y Marcos edizioni).

La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano e dalla Biblioteca comunale “Carlo Piancastelli”.

L’ingresso è libero con prenotazione necessaria, contattando l’Urp allo 0545 955653.