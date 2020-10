A Lugo prosegue la rassegna “Mondovisioni”: in programma la proiezione di “Reunited”

Il documentario Reunited di Mira Jargil sarà al centro del nuovo appuntamento della rassegna “Mondovisioni”, in programma martedì 20 ottobre alle 21 nel Salone Estense della Rocca di Lugo.

Il film racconta la storia della famiglia Faras, di Aleppo. Dopo la sua fuga dalla Siria, la famiglia è sparsa in diversi continenti. Il padre Mukhles è finito a Ottawa, la madre Rana ad Assens in Danimarca, e i due figli, Nidal e Jad, in Turchia. La regista Jargil segue le loro storie nei rispettivi nuovi habitat via internet.

La rassegna, che prevede film d’autore su attualità, informazione e diritti umani, continua fino a novembre con altri due appuntamenti. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è libero e gratuito.

La manifestazione lughese si svolge con la collaborazione della British School di Lugo, del Caffè letterario di Lugo e dell’Associazione gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini”. Per maggiori informazioni, contattare la biblioteca “Fabrizio Trisi” al numero 0545 38556 o scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it.