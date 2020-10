Alla Sala Fellini di Faenza arriva la rassegna “Concerti in Ottobre”

L’Associazione Musicale “Gabriele Fattorini”, in collaborazione col Comune di Faenza – Assessorato alla Cultura, organizza una coppia di concerti che si terranno a Faenza nella Sala Fellini (Piazza S. Maria Foris Portam, 2). Concerti in Ottobre è il titolo della minuscola rassegna che inizierà alle ore 21 di martedì 20 ottobre presentando al pubblico una originale formazione, il Duo Barutti – Fassetta, ovvero Giuseppe Barutti al violoncello e Gianni Fassetta alla fisarmonica.

Il programma che i due musicisti eseguiranno è assai godibile e variegato. La serata sarà aperta dal famosissimo Adagio in Sol minore di Tomaso Albinoni a cui seguiranno alcune note composizioni di Astor Piazzolla (Chiquilin de bachin, Tristango, Milonga sin palabras, Libertango) inframmezzate da brani composti da Robert Schumann, Niccolò Paganini, Gabriel Fauré, Richard Galliano, William Squire.

La biografia dei due interpreti è molto qualificanta. Indicato da Lorin Mazel come uno dei grandi talenti del violoncello, Giuseppe Barutti debutta a undici anni vincendo il primo premio al concorso di Vittorio Veneto e al concorso di Biella con menzione d’onore della Giuria. Si diploma con il massimo dei voti al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia con Adriano Vendramelli. Primo violoncello al Gran Teatro la Fenice di Venezia, Barutti è stato successivamente invitato a collaborare con le più prestigiose formazioni sinfoniche italiane. Come solista e primo violoncello è stato invitato da Claudio Scimone a collaborare con i Solisti Veneti, con i quali ha sostenuto tournée in tutto il mondo nell’ambito dei più rinomati festival: Vienna, New York, Tokio, Londra, Madrid, Boston, Salisburgo, etc. Recentemente è stato invitato presso la prestigiosa sede del Teatro La Scala di Milano. Incide con i Solisti Veneti per la Decca e come solista per la Erato.

Gianni Fassetta inizia lo studio della fisarmonica all’età di sei anni con il maestro Elio Boschello di Venezia, distinguendosi giovanissimo per spontaneità tecnica, facilità interpretativa e fervida musicalità. Ha seguito i corsi di perfezionamento con i maestri F. Lips e V. Zubintskj. Classificatosi al primo posto in quindici concorsi nazionali e internazionali, ha partecipato a registrazioni Rai Tv, reti regionali e straniere. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Argentina, Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Pakistan, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria). È il fisarmonicista del Piazzollandotrio (vincitore del Concorso Internazionale “Amadeus” 2000). Dal 2009 collabora con il Premio Oscar Nicola Piovani e dal 2011 è anche impegnato come direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival. A giugno 2018 è uscito “Mosaico” il suo ultimo cd per fisarmonica solista.

L’appuntamento successivo è in calendario martedì 27 ottobre (ore 21,00) e vedrà protagonista l’Ensemble La Colorita Harmonia, con musiche di A. Vivaldi, G.F. Haendel e J.J. Quantz .

I Concerti in Ottobre si sono potuti organizzare grazie anche al sostegno di: Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, Palumbo Agenzia Viaggi e Turismo, Bottega d’Arte Ceramica Gatti, BG Arredamenti. Le serate si svolgeranno in sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria anti-Covid.