Nell’ambito della mostra “Non giudicare“, allestita presso l’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo e prorogata fino al 15 novembre, sono in programma nelle prossime settimane tre conferenze con gli autori dei saggi di approfondimento contenuti nel catalogo.

Giovedì 22 ottobre Andrea Vitali, medievista e storico del simbolismo, parlerà de Il folle e l’Angelo. I tarocchi e la scala mistica. Il giovedì successivo, 29 ottobre, il vicedirettore del Museo Diocesano di Faenza Giovanni Gardini terrà una conferenza dal titolo Luminose presenze. Angeli, arcangeli e messaggeri celesti. Un racconto per immagini. A concludere il ciclo di incontri collaterali sarà, giovedì 5 novembre, Massimiliano Fabbri, artista e responsabile del Museo Luigi Varoli di Cotignola, che parlerà di Storia e geografia imperfetta di una Romagna quasi felice.

Per l’occasione sarà possibile acquistare il catalogo della mostra, in vendita a 15 euro. Gli incontri avranno inizio alle 21 e si svolgeranno presso la Sala Oriani. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@magma.zone

La mostra Non giudicare è curata da Viola Emaldi e organizzata dal collettivo Magma per il Comune di Bagnacavallo. Presenta una selezione di opere di artisti visivi contemporanei fortemente legati al territorio romagnolo per nascita o ragioni di vita: Sergia Avveduti, Bertozzi & Casoni, Silvia Camporesi, David Casini, Stefania Galegati, Chiara Lecca, Enrico Minguzzi, Alessandro Pessoli, Alessandro Roma con Paola Ponti, Andrea Salvatori, Marco Samorè, Nicola Samorì, Italo Zuffi.

Il progetto espositivo prende spunto dalla tradizionale devozione per l’arcangelo Michele, patrono della città e oggetto di un culto diffuso, per indagare attraverso l’arte contemporanea l’attualità della simbologia che accompagna questa figura.

L’ingresso è libero. I visitatori, muniti di mascherina, sono invitati a seguire un apposito percorso all’interno della mostra e a rispettare il distanziamento interpersonale.

L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14 a Bagnacavallo. La mostra resterà aperta fino al 15 novembre nei seguenti orari: dal martedì al sabato 18-21; domenica 10-12 e 15-20. Lunedì e martedì chiuso. Sponsor della mostra è il Molino Spadoni.