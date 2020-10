Daini della pineta di Classe, stavolta non si dia la colpa ai cacciatori

Il problema dei daini nella pineta di Classe e nei suoi dintorni sta diventando un vero affare politico di cui poco è rimasto di aspetti di gestione tecnica della fauna. ISPRA il massimo organo tecnico per la gestione della fauna selvatica sostiene che i daini vadano eradicati mediante soppressione con piano di controllo, la politica radical animalista non ci sta e la Regione chiede a ISPRA di cambiare parere e trovare un’altra soluzione meno cruenta, ovvero un progetto di cattura e spostamento in altre aree. Vedremo quale coniglio tirerà fuori ISPRA dal cilindro, e quanto costerà al bilancio pubblico. Pare, così sostengono alcuni studiosi, che l’anestetico provochi nel daino gravi danni e molto di frequente il decesso, come altresì risulta assolutamente complesso il procedimento di cattura con grande pericolo per gli operatori e forte stress per l’animale anche con conseguenze letali.

Difficile anche trovare dove ricollocarli stante il forte impatto che il daino rappresenta per l’ambiente ma soprattutto per gli altri ungulati (capriolo e cervo) ma forse le conseguenze dell’anestetico o delle catture risolveranno questo problema. È un affare delle Istituzioni, della politica, non certamente dei cacciatori, non lo è oggi come non lo doveva essere quattro anni fa. Lo dicemmo allora e lo sosteniamo oggi, valuteremo le conseguenze e i costi delle scelte che farà la politica animal-sensibile. Una volta tanto non ci saranno alibi per crociate anti caccia e anti cacciatori che comunque oltre praticare la loro passione venatoria rimangono le vere sentinelle della natura e lo hanno dimostrato in tante occasioni.

ANLC Provincia di Ravenna