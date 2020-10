Faenza. Nuova rotatoria in via Ballardini: chiusura al traffico da mercoledì 21 a venerdì 23 ottobre

Via Ballardini, all’altezza dell’intersezione con via Argnani e via Mezzarisa, da mercoledì 21 a venerdì 23 ottobre – nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30 – sarà interessata da interventi di asfaltatura e realizzazione dell’isola centrale di una nuova rotatoria e sarà pertanto chiusa al traffico. La viabilità sarà garantita per residenti e mezzi di soccorso.

Nei successivi 10 giorni verranno realizzate le isole di separazione della nuova rotatoria nelle vie Mezzarisa, Argnani e Ballardini, che saranno pertanto interessate da modifiche alla viabilità per consentire le lavorazioni. Saranno previsti movieri a terra in ausilio al regolare flusso della circolazione stradale. In prossimità della zona oggetto di intervento sarà posizionata la segnaletica temporanea di modifica alla viabilità.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella, titolare del contratto di appalto stipulato con il Comune di Faenza. In caso di maltempo la durata dei lavori potrebbe essere modificata.