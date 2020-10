Presidente Bezzi (Master of Shipping) riceve Tchienga (Terzo Mondo Onlus) per discutere di prospettive future

Continua la carrellata di incontri di lavoro, cooperazione, amicizia e cordialità presso le istituzioni e le aziende recentemente iniziata dal presidente dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus Charles Tchameni Tchienga.

Un progetto che mira ad avvicinare sempre di più il mondo del volontariato e del terzo settore, in particolare le iniziative e gli obiettivi della Onlus all’amministrazione pubblica, al mondo dell’imprenditoria ed alla società civile.

Il 17 ottobre, il presidente Charles Tchameni Tchienga, è stato ricevuto in udienza presso gli uffici di Le Navi – Seaways s.r.l dal presidente Norberto Bezzi. I due, oltre ad affrontare il discorso legato agli effetti collaterali conseguenti al Covid-19, che sta penalizzando anche il mondo del trasporto marittimo, hanno parlato delle prospettive future della Onlus in materia di obbiettivi da raggiungere e difficoltà da superare. Inoltre è stata anche un’occasione, per il Presidente Tchameni, di congratularsi con il Presidente Norberto Bezzi per il Premio Master of Shipping a lui assegnato dall’ente Il Cluster Portuale. La cerimonia di consegna è fissata a venerdì 23 ottobre alle ore 20,30 presso il Grand Hotel Da Vinci (Viale Carducci 7) di Cesenatico.

“È un riconoscimento prezioso e meritato che testimonia anni di sacrifici fatti di sconfitte di preoccupazioni e di successi” ha dichiarato il presidente della Onlus Charles Tchameni Tchienga Tchienga.