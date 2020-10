Agli Aperitrisi Letterari si va alla scoperta della “città di Lugo nell’800”

Giancarlo Rustichelli sarà ospite, mercoledì 21 ottobre, del nuovo appuntamento della rassegna online degli AperiTrisi letterari, organizzati dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. In un video che sarà pubblicato alle 17.30 sulla pagina Facebook della biblioteca e in seguito sul canale YouTube, l’autore presenterà il suo libro La città di Lugo di Romagna nell’800 (Edit Faenza).

L’autore si sta dedicando al volontariato culturale, principalmente orientato allo studio di mirate memorie presenti negli Archivi parrocchiali di Lugo e in particolare nell’approfondimento di aspetti di storia della città e dei suoi abitanti. Attualmente sta promuovendo la rivisitazione della città nel 1800, riflessioni sulla base dei Libri parrocchiali degli Stati delle anime, veri censimenti che ci stanno tramandando “silenti memorie occulte”. A breve, inoltre, darà alle stampe una disamina di sintesi sulla ricomposizione dei Nuclei famigliari, dal 1566 al 1966, sulla base, invece, dei Libri parrocchiali dei Battesimi.

Giancarlo Rustichelli nasce a Lugo nel 1948. Da adolescente, per impegni professionali del padre, si trasferisce prima a Bologna e poi a Torino, dove viene inserito da una locale multinazionale nella propria Direzione Attività Internazionali. Nel 2009 entra in quiescenza, dopo una intensa vita lavorativa trascorsa quasi interamente in molti Paesi esteri, con responsabilità di scouting, avviamento e sviluppo.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38568 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.