Ravenna, associazione Cuore e Territorio dona all’Ospedale due monitor per potenziare terapia intensiva

Il 20 ottobre alle 10.30, una nuova donazione dell’Associazione “Cuore e Territorio” è pervenuta all’Ospedale di Ravenna per fronteggiare al meglio la nuova ondata di Covid-19: si tratta di due monitor multiparametrici, che renderanno possibile un ulteriore miglioramento della qualità delle cure dei pazienti con problematiche cliniche acute, in questo momento di recrudescenza dei contagi da Covid-19. I monitor Nihon Kohden donati, top di gamma sul palcoscenico mondiale, permetteranno l’implementazione di standard di monitoraggio avanzati delle funzioni vitali proprie degli ambienti di terapia intensiva. Le due strumentazioni allestite su colonne mobili permetteranno di realizzare tale monitoraggio al letto del paziente ovunque in ospedale, contribuendo a realizzare “letti di terapia intensiva” aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla pianificazione standard.

Alla cerimonia di donazione erano presenti il direttore medico del Presidio Ospedaliero di Ravenna, Paolo Tarlazzi, il dott. Crippa, il dott. Fusari, il presidente dell’Associazione Cuore e Territorio, Giovanni Morgese, e l’editore del quotidiano on line ravenenna24ore.it, sostenitore dell’iniziativa.