Ravenna. Concessione immobile di Porta Adriana in via Cavour: delibera approvata all’unanimità

Nella seduta di ieri (per chi volesse rivederla bit.ly/archivio-sedute-cc ) il consiglio comunale ha approvato la delibera con oggetto “Manifestazione di volontà per l’affidamento in concessione di valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale denominato Porta Adriana e negozi annessi sito in via Cavour a Ravenna”.

La delibera è stata approvata all’unanimità dei 30 consiglieri presenti.

Ha illustrato il documento Massimo Cameliani, assessore al Patrimonio, che ha fatto presente trattarsi del primo passo verso la predisposizione e la pubblicazione del bando per la concessione di durata ventennale a privati dell’immobile di Porta Adriana per l’insediamento di attività economiche e commerciali, nel pieno rispetto e valorizzazione culturale dell’identità storica dell’edificio.

Il concessionario dovrà condividere gli obiettivi del progetto di recupero e valorizzazione già predisposto e munito dei fondamentali pareri della Soprintendenza e dell’Azienda sanitaria.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, i contenuti del progetto e le sue peculiarità collegarsi al link bit.ly/valorizzazioneportaAdriana

Sono intervenuti nel dibattito: Alberto Ancarani (Forza Italia), Cinzia Valbonesi (Pd), Daniele Perini (Ama Ravenna), Learco Vittorio Tavoni (Lega nord).

Il gruppo Forza Italia ha affermato di ritenere necessaria e utile la valorizzazione di un bene identitario, definendolo “il primo vero baluardo della città storica”, ma ritenendo di essere in forte ritardo e facendo presente che sarebbe auspicabile una durata ultraventennale della concessione per consentire maggiori opportunità all’investimento del concessionario.

Il gruppo PD ha sostenuto la validità e l’importanza dell’operazione che si somma ad altre dello stesso tipo realizzate e da realizzare da parte dell’amministrazione in grado di rendere Ravenna sempre più accogliente; ha evidenziato le peculiarità del progetto di valorizzazione in ordine agli aspetti non solo economici e commerciali ma anche culturali con positivi riflessi sui giovani e soprattutto sugli studenti universitari.

Il gruppo Ama Ravenna ha rivolto elogi all’assessore Cameliani per l’ottimo lavoro svolto affermando di ritenere i tempi più che adeguati alla complessità di un obiettivo che vede al centro la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di un edificio storico molto importante per l’identità culturale di Ravenna.

Il gruppo Lega Nord ha sostenuto di essere pienamente concorde sulla necessità di ristrutturare e valorizzare adeguatamente un edificio dalla notevole importanza storica, auspicando una durata della concessione superiore ai venti anni e chiedendo maggiori dettagli in ordine ai lavori e al computo metrico.