Al centro sociale di Pisignano Cannuzzo la premiazione del concorso letterario “Scrivile”

Sabato 24 ottobre, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, alle ore 20,30 è in programma la premiazione del concorso letterario “Scrivile”, dedicato ai pensieri per le donne

composti in italiano e dialetto romagnolo.

Il concorso è giunto alla fase finale la sesta edizione dell’iniziativa, promossa dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e la collaborazione, di Linea Rosa Ravenna, Sportello Donna Cervia, l’istituto Friederich Scurr, la libera Università degli Adulti, il parco della saline di Cervia e con il sostegno delle testate giornalistiche il Resto del Carlino, Corriere di Romagna e Cervianotizie.it” spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa si terrà nel rispetto delle norme Covid19 e sarà quindi obbligatorio indossare la mascherina