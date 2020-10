Faenza. Il 25 e 27 ottobre primi appuntamenti della Giornata del Dialogo interreligioso

In occasione della decima Giornata del Dialogo interreligioso e della diciannovesima Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, domenica 25 ottobre si svolgerà il ‘Cammino Del Dialogo’ che vedrà alcuni rappresentanti passare nei luoghi di culto faentini raggiungendo poi piazza del Popolo portando un segno di fraternità. Non sarà possibile aggregarsi direttamente al cammino a causa delle ultime normative anti-Covid, ma sarà possibile attendere l’arrivo in piazza del Popolo a partire dalle 16.30 con la musica della band Onde Radio e, a seguire, alle 17.30 gli interventi delle comunità religiose.

Martedì 27 ottobre il film “I nostri” al cinema Europa

Il secondo appuntamento si svolgerà martedì 27 ottobre, con la proiezione al Cinema Europa, ore 20.30, del docufilm “I nostri” di Marco Santarelli. A seguire, video collegamento coi protagonisti del progetto ‘Viaggio intorno al mondo’: un’esperienza di ricerca tra fedi, appartenenze e identità in trasformazione. Ingresso 3 euro. Gli altri appuntamenti del mese di novembre sono indicati nel volantino ufficiale dell’evento (vedi allegato).