Ravenna. Parte la 32esima stagione di teatro “Le Arti della Marionetta”

Ha inizio domenica 25 ottobre la 32esima stagione di teatro di figura per bambini e genitori Le Arti della Marionetta, presentata il 2 ottobre scorso presso il Museo La Casa delle Marionette, a Ravenna. Burattini, ombre, marionette e pupazzi tornano ad abitare gli spazi delle Artificerie Almagià.

Qualche giorno fa uno studio dell’AGIS Associazione Generale Italiana dello Spettacolo dimostrava il teatro come luogo organizzato e sicuro: e proprio all’insegna della sicurezza il Teatro del Drago si prepara ad accogliere nuovamente il proprio affezionato pubblico.

Ad inaugurare la nuova stagione sarà Tieffeu Teatro con La Regina della Neve. Ispirata a una tra le più amate fiabe del danese Hans Christian Andersen, la versione proposta dal Tieffeu per il testo di Marina Allegri e la regia di Maurizio Bercini, ripercorre e mette in evidenza il rapporto di amicizia tra i due protagonisti della storia, Gerda e Kay. L’amicizia indissolubile che spingerà la piccola Gerda alla ricerca dell’amico stregato e rapito dalla bellissima Regina della Neve. La fiaba è tra le più lunghe scritte da Andersen, che infatti la divise in sette sezioni. Sette storie, quindi, sette incontri, sette accadimenti, sette occasioni. Nel suo viaggio alla ricerca di Kay, la bambina Gerda incontra gli adulti, impara a chiedere il loro aiuto, ma anche a pensare con la propria testa; ascolta i consigli ma segue il suo sentire, piange, ma poco – perché l’importante è andare, sempre, avanti… Il suo viaggio si trasforma, quindi, in un cammino emotivo che porta ad abbandonare il mondo protetto dell’infanzia per diventare grandi, per giocare ancora seduti insieme tra le rose, «adulti ma, in fondo, bambini, bambini nel cuore… ed era estate, la calda estate benedetta». Il racconto è di una esemplare semplicità. E a questa sua disarmante semplicità la compagnia cerca di riportarlo, con un linguaggio teatrale semplice e primario. «Perché il ghiaccio non congeli il futuro».

In scena Emanuela Faraglia, Nicole Martini, Claudio Paternò. Spettacolo di teatro di figura e teatro d’attore per bambini a partire dai 5 anni. Al termine dello spettacolo, bambini che lo desiderano potranno esprimere il proprio parere su quanto visto, disegnando un personaggio o una scena dello spettacolo oppure scrivendo un breve commento. Questa piccola “recensione” verrà consegnata alla redazione di Ravenna&Dintorni che ogni settimana provvederà a pubblicare un disegno e/o un commento dello spettacolo in cartellone.