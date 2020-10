Round Table 11 di Ravenna. Un ciclamino per la ricerca contro la fibrosi cistica

Sabato 24 ottobre, in piazza XX Settembre a Ravenna, la Round Table 11 di Ravenna ha promosso, come da tradizione, la vendita del ciclamino della ricerca contribuendo a sostenere il lavoro svolto dalla Fondazione sulla ricerca per la Fibrosi Cistica per lo sviluppo di progetti atti a migliorare le cure, accrescere la qualità e la durata di vita dei malati e colpire alla radice il difetto che causa la malattia.

La generosità dei cittadini ravennati ha permesso, come sempre, di raccogliere una somma importante.

La Round Table 11, associazione dedicata a giovani lavoratori, come ogni anno, ha aderito sempre con molto piacere al progetto, con la differenza rispetto alle edizioni passate, di adottare tutte le misure di protezione che il periodo esige.