Ai Magazzini del Sale di Cervia “A spasso in cucina”, la nuova mostra animata di Immaginante

A Cervia arriva la nuova mostra per bambini e famiglie di Immaginante-Laboratorio Museo Itinerante in collaborazione con il Comune. “A spasso in cucina”, decima edizione ArteBambiniCervia, apre l’1 novembre ai Magazzini del Sale di Cervia (via Nazario Sauro) dove si potrà visitare fino al 22 novembre. La cucina, cuore pulsante della casa, offre spunti e scenari poetici inaspettati: dai cassetti escono filastrocche e storie, nella credenza si rincorrono menù alla carta, mensole e pensili sono abitate da un’intera orchestra. Entrando nelle tavole imbandite ritratte da Chagall, Matisse, Cezanne, Renoir e Picasso, i bambini giocano con forme, colori, sapori e odori, viaggiando anche attraverso alcuni piatti della tradizione romagnola come lasagne e ciambelle, che come per magia si esibiscono in concerto. Chiude il percorso un laboratorio per inventare ricette a collage.

Le visite animate, della durata di un’ora, si prenotano al 334-2804710 (anche WhatsApp), costano 5 euro a persona e si tengono il sabato e la domenica nei turni delle 11, delle 15 e delle 16,30 (i posti sono limitati nel rispetto del distanziamento per Covid-19). Per i nidi e le scuole, invece, le visite si tengono dal lunedì al venerdì con turni a partire dalle ore 9 (prenotazione al Centro risorse educative e sociali del Comune di Cervia, referente Patrizia Vincenzi, 0544-979193 o centrorisorse@comunecervia.it).

Martedì 3 novembre dalle 16,45 alle 19,15, per gli educatori e gli insegnanti, sempre ai Magazzini del Sale è in programma «Giocando in cucina», un workshop di formazione attiva nel quale ogni installazione diventerà un’occasione per riflettere sugli spazi abitati dai bambini, da quelli reali a quelli simbolici. Il workshop prevede anche la visita alla mostra ed è gratuito per chi lavora nelle scuole e nei servizi educativi del Comune di Cervia. Per tutti gli altri, il costo è di 20 euro. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione (prenotazione al Centro risorse educative e sociali del Comune di Cervia, referente Patrizia Vincenzi, 0544-979193 o centrorisorse@comunecervia.it).