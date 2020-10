Annullati gli eventi culturali nel Comune di Massa Lombarda

Dal Comune di Massa Lombarda fanno sapere che, a seguito dell’ultimo DPCM, sono annullati i seguenti eventi:

– Una Massa di libri, prevista per il 29 ottobre al centro culturale Venturini

– il concerto “Drumpet”, nell’ambito della rassegna Crossroads, previsto per il 29 ottobre alla sala del Carmine

– l’appuntamento di “Domenica a teatro” con lo spettacolo “Il sogno di Tartaruga”, previsto per il 15 novembre alla Sala del Carmine.