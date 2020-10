La rassegna Concerti d’Autunno alla Sala Corelli dell’Alighieri di Ravenna è sospesa, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del , che nell’ambito delle misure cautelari per contrastare la diffusione dalla pandemia da COVID-19 prevede la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto fino a martedì 24 novembre.

I concerti in programma verranno recuperati non appena le condizioni di legge lo consentiranno.