Emilia Romagna Festival: sospesi gli spettacoli delle stagioni concertistiche fino al 24 novembre 2020

Alla luce del nuovo Decreto Ministeriale emanato per contrastare e contenere la diffusione del COVID 19, entrato in vigore oggi, lunedì 26 ottobre, Emilia Romagna Festival sospende tutti gli spettacoli in programma fino al 24 novembre 2020.

Sono dunque sospesi gli spettacoli delle stagioni concertistiche ERF presso il Teatro Stignani di Imola, il Teatro Masini di Faenza e il Teatro Cassero di Castel San Pietro Terme, in programma da oggi, lunedì 26 ottobre, fino a martedì 24 novembre.

Sono rinviati a data da destinarsi, in attesa dell’evolversi della situazione, gli eventi di seguito elencati:

26 ottobre – Imola, Teatro Stignani

28 ottobre – Faenza, Teatro Masini

2 novembre – Imola, Teatro Stignani

9 novembre – Faenza, Teatro Masini

13 novembre – Castel San Pietro Terme, Teatro Cassero

16 novembre – Imola, Teatro Stignani

20 novembre – Imola, Ridotto Teatro Stignani

24 novembre – Faenza, Teatro Masini

A breve Emilia Romagna Festival fornirà tutte le informazioni sulle nuove date in cui saranno riprogrammati tali spettacoli.

Aggiornamenti costanti sul sito www.emiliaromagnafestival.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/ERFestival/.