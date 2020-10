Ultimo Dpcm, a Lugo tre eventi rinviati a data da destinarsi

Il comune di Lugo informa che, a seguito dell’ultimo DPCM, sono stati rinviati a data da destinarsi la rassegna “Mondovisioni” (prevista nel Salone Estense della Rocca di Lugo il 27 ottobre e il 4 novembre), l’ultimo incontro del corso base di economia e finanza in biblioteca (previsto per il 29 ottobre) e la serata a Passogatto con Cristiano Cavina e Carlo Calderano (prevista per il 27 ottobre).