Cervia. Assessore alla pace Michela Brunelli: il 22 gennaio 2021 le armi nucleari diventano illegali

“Abbiamo ricevuto la lettera ufficiale da parte di Mayor of Peace, di cui Cervia è Lead City per l’Italia, in cui ci è stato comunicato che il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari entrerà in vigore fra 90 giorni, il 22 gennaio 2021 e finalmente dopo 75 anni dal loro primo utilizzo, le armi nucleari diventano illegali. E’ una notizia importante anche per Cervia che ha aderito alla campagna “Italia, ripensaci” con la delibera del Consiglio comunale votata all’unanimità il 28 giugno 2018, consegnata a Lisa Clark co-presidente dell’International Peace Bureau, rappresentante italiana di ICAN e di Mayors for Peace” dichiara l’Assessore alla pace del comune di Cervia, Michela Brunelli.

“Si tratta di un risultato per il quale Mayors for Peace e tante associazioni hanno lavorato a lungo in tutto il mondo – prosegue -. La campagna è stata ideata da Rete Disarmo e Senzatomica, in risposta agli appelli dei sindaci di Hiroshima e Nagasaki e alle preghiere degli Hibakusha, (i sopravvissuti dei bombardamenti sulle due città giapponesi) che chiedeva agli enti locali, associazioni e semplici cittadini di firmare il trattato per l’abolizione delle armi nucleari da parte del governo italiano. L’impegno continua affinché il numero degli Stati aderenti al Trattato possa aumentare, a partire dall’Italia.

La lettera ufficiale da parte di Mayor of Peace http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/openletter/201025_openletter.html