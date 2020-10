Crossroads e Ravenna Jazz: sospesi tutti i concerti sino al 24 novembre

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre, che impone la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico sull’intero territorio nazionale sino al 24 novembre, tutti i concerti dei festival Crossroads e Ravenna Jazz previsti in tale periodo non si svolgeranno.

Crossroads e Ravenna Jazz intendono recuperare i concerti annullati, per quanto possibile, nella prossima edizione 2021.

Questo l’elenco dei concerti coinvolti, che quindi non si svolgeranno:

Giovedì 29 ottobre

Massa Lombarda, Sala del Carmine

TUCCI / BOSSO / SORRENTINO

DRUMPET

Martedì 3 novembre

Madonna dell’Albero (RA), Bronson

“Ravenna Jazz”

DJ GRUFF & GIANLUCA PETRELLA

Giovedì 5 novembre

Fusignano, Auditorium Corelli

LUCA AQUINO “Aqustico” feat. CARMINE IOANNA

Venerdì 6 novembre

Lido Adriano, Cisim

KORALLE

Domenica 8 novembre

Zola Predosa (BO), Ca’ la Ghironda Modern Art Museum

JAZZ IN’IT COMBO meets FABRIZIO BOSSO

“Catch me if you can!”

La musica di Benny Carter, Charlie Parker, Dizzy Gillespie

Venerdì 13 novembre

Lido Adriano, Cisim

VINSANTO SOLO

FLAVIO GIURATO SOLO

“Recent Happenings”

Sabato 14 novembre

Lido Adriano, Cisim

“Ravenna Jazz”

SHAI MAESTRO TRIO

Giovedì 19 novembre

Solarolo, Oratorio dell’Annunziata

JOSCHO STEPHAN TRIO

“Django Forever”

Venerdì 20 novembre

Piangipane, Teatro Socjale

ENRICO RAVA & ROBERTO TAUFIC

Sabato 21 novembre

Imola (BO), Teatro Ebe Stignani

STEVE COLEMAN & REFLEX