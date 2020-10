Halloween da paura ma in sicurezza nei Batani Select Hotels

Negli hotel del gruppo Batani Select Hotels è tutto pronto per festeggiare al meglio Halloween, con proposte sfiziose e “paurose” per grandi e piccini, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, con protocollo “safe is better” BSH. Ormai l’appuntamento di Halloween è diventato una grande festa per i bimbi: da trascorrere in famiglia o con gli amici. E’ a questo che ha pensato l’Hotel Aurelia, di Milano Marittima, appena rinnovato in tutte le sue camere e negli ambienti comuni. Il pacchetto include: il pernottamento nella tipologia della camera prenotata, colazione al ricco buffet dell’Hotel Aurelia, cena al ristorante dell’Hotel Aurelia, camera a disposizione fino alle 15 il giorno della partenza Speciale bimbi: un bimbo gratuito in camera con due 2 adulti fino a 6 anni, 50% di sconto da 7 a 12 anni.