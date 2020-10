Mirella Falconi coordinatrice del Corso di Laurea in Logopedia a Faenza. La soddisfazione di Alfieri (Fondazione Cassa)

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, ha accolto “con grande soddisfazione” l’incarico affidato alla Prof.ssa Mirella Falconi di Coordinatrice del Corso di Laurea in Logopedia dell’Alma Mater, Campus di Ravenna, con Sede didattica a Faenza.

“La scelta – ha dichiarato il Presidente Alfieri -, segue la recente, prestigiosa, indicazione della Prof.ssa Falconi Mazzotti a Coordinatrice della Facoltà di Medicina e Chirurgia avviata dall’Alma Mater nel Campus ravennate, a testimonianza dell’alta professionalità, impegno e passione sviluppate in questi anni dalla Prof.ssa Falconi, protagonista anche lei con orgoglio della realizzazione del sogno di rendere Ravenna vera e propria “Città Universitaria”. La Prof.ssa Falconi, docente di Anatomia a Bologna e ora anche nel Corso aperto a Ravenna, Vice Presidente della Fondazione Flaminia, garantisce serietà e professionalità di livello per continuare a sviluppare il Campus Ravennate dell’Università di Bologna, creando un virtuoso e originale percorso didattico in totale sinergia con gli obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna”.