Biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo: gli incontri ancora in programma si svolgeranno in modalità online

La biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo e la sua sezione Ragazzi hanno definito un’ampia e variegata offerta formativa pensata per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ma aperta a chiunque fosse interessato alle tematiche trattate, con incontri in programma fino a febbraio 2021.

In ottemperanza all’ultimo DPCM,fanno sapere dalla biblioteca, gli incontri ancora in programma si svolgeranno in modalità online. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Ai partecipanti iscritti verrà inviata mail con il link per accedere ai webinar. Gli incontri sono gratuiti e ai partecipanti verrà rilasciato, su richiesta, l’attestato di frequenza.

Il primo appuntamento: Mercoledì 4 novembre dalle 14.30 alle 16.30 spazio a “Il libro di divulgazione scientifica: tipologie, usi e narrazioni”, incontro di formazione rivolto a docenti di scuole secondarie di primo grado, a cura di Lorenzo Monaco di Tecnoscienza, società di divulgazione della scienza.

Lunedì 16 novembre dalle 15 alle 18 c’è “Libri da leggere e da far leggere. 6-11 anni: cosa e come scegliere per i bambini e le bambine che frequentano la scuola primaria”, incontro di formazione rivolto a docenti di scuole primarie, a cura di Cristina Busani e Irene Catani di Equilibri Cooperativa sociale di promozione e educazione alla lettura.

Lunedì 23 novembre dalle 15 alle 18 è in programma “Tell me: parliamo di libri. L’approccio di Aidan Chambers per formare lettori critici e competenti”, incontro laboratoriale rivolto a docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado a cura di Gabriela Zucchini di Equilibri Cooperativa sociale di promozione e educazione alla lettura.

“La debolezza è la tua forza” è il titolo dell’incontro di formazione di mercoledì 25 novembre dalle 15 alle 18, rivolto a docenti di ogni ordine e grado a cura di Cristina Bellemo, autrice, giornalista e formatrice.

Due gli incontri di dicembre. Mercoledì 2 dicembre dalle 15 alle 18 c’è “Dove vanno le anatre d’inverno. Grandi autori e grandi temi della narrativa per adolescenti e giovani adulti”, incontro di formazione rivolto ai docenti di scuole secondarie di secondo grado a cura di Nicola Galli Laforest di Hamelin, Associazione di promozione della lettura, del fumetto e dell’illustrazione. Infine, mercoledì 9 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 si parla di “Cambiamento climatico. Per definizione multidisciplinare e inclusivo”, incontro di formazione rivolto a docenti di scuole secondarie di secondo grado a cura di Tecnoscienza, società di divulgazione della scienza.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Sezione Ragazzi della biblioteca al numero 0545 38558 o alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.