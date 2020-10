Classis for kids: tutti i nuovi appuntamenti dell’autunno 2020

Da sabato 31 ottobre a sabato 19 dicembre 2020, presso il Classis Ravenna, la sezione didattica di RavennAntica presenta la nuova rassegna di eventi Classis for Kids.

La rassegna è realizzata nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e garantendo il distanziamento interpersonale.

Il Museo Classis Ravenna dispone di ampie aule di laboratorio all’interno delle quali suddividiamo i partecipanti in piccoli gruppi di lavoro con educatori dedicati. L’ingresso è consentito previo triage e presentazione di modulo di autocertificazione dell’informativa anti-Covid; i laboratori sono riservati ai bambini, i genitori non possono accedere.

Tra i protagonisti di questo autunno al Museo ci sono mostri, personaggi mitologici, natura e arte, simboli, ricette antiche, carta, argilla, sughero e colori!

Questo il programma completo delle attività, rivolte ai bambini dai 6 agli 11 anni:

Sabato 31 ottobre, ore 16

Mostri ed esseri mitologici

Percorso alla scoperta dei mostri della mitologia greca, in compagnia di Ulisse e Polifemo.

Laboratorio creativo per realizzare mostri in argilla.

Sabato 7 novembre, ore 16

La natura nell’arte

Viaggio alla scoperta dei mosaici a tema naturalistico della Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

Un percorso esperienziale che permetterà di conoscere la biodiversità del nostro territorio.

Laboratorio creativo per realizzare un mosaico a tema.

Sabato 14 novembre, ore 16

I miti greci. Castore e Polluce

Percorso alla scoperta di due famosi personaggi del mito greco, attraverso il racconto animato delle loro avventure e laboratorio creativo.

Sabato 21 novembre, ore 16

A tavola con gli antichi Romani

In occasione della mostra “Tesori ritrovati. Il banchetto da Bisanzio a Ravenna”, laboratorio di manipolazione dell’argilla per ricostruire una ricetta della tradizione alimentare della tavola degli antichi Romani.

Sabato 28 novembre, ore 16

Caccia ai simboli

Visita all’interno delle sale del Museo alla scoperta dei simboli più diffusi nel mondo antico e realizzazione di un mosaico con colorate tessere di vetro.

Sabato 5 dicembre, ore 16

Il villaggio di Natale

Laboratorio creativo per la realizzazione di un villaggio di Natale personalizzato, con carta, cartone e fantasia.

Sabato 12 dicembre, ore 16

Le luci della festa

Impasta, stendi, colora. Creazione di un portacandela per illuminare la tavola delle feste attraverso la manipolazione dell’argilla.

Sabato 19 dicembre, ore 16

I giochi sotto l’albero

Laboratorio creativo per realizzare un divertente passatempo per le feste natalizie, utilizzando un materiale unico: il sughero.

Tutti gli appuntamenti si svolgono presso il Museo Classis Ravenna, via Classense 29, Classe (Ra).

Prenotazione obbligatoria: 0544 473717 (da martedì a domenica, ore 10 – 17).

Attività per bambini dai 6 agli 11 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti.

Tariffe: € 6 a bambino