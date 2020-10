Faenza. Fatti d’Arte sospende corsi e attività formative causa stato d’emergenza

Fatti d’Arte, nata con l’intento di valorizzare la cultura e di partecipare attivamente con la comunità, comunica di essere costretta a sospendere temporaneamente la propria attività causa recenti provvedimenti dovuti a pandemia Covid-19. “Siamo nati col teatro, che vive di contatto ed emozioni, di vicinanza e condivisione” affermano da Fatti d’Arte, spiegando le ragioni dello stop forzato: “Proprio quest’anno, sulla scia di un ironico destino, abbiamo deciso di espandere i nostri confini approcciandoci anche ad altre espressioni artistiche, coinvolgendo pittura e sartoria. Questo perché nel fare cultura, più si è e meglio è. Sebbene questo sia per noi un valore fondante, dobbiamo fare i conti con quella che è la situazione attuale: ci vediamo infatti costretti a sospendere tutti i corsi e le attività formative, nell’attesa di ricevere ulteriori informazioni e direttive.

Quello che ci auguriamo è che venga valutata in modo più accurato l’effettiva incidenza sanitaria per quanto riguarda l’associazionismo culturale, come quello promosso da Fatti d’Arte e altre associazioni come noi.

In questo panorama di chiusure, anche museOpen, il progetto a cura di Fatti d’Arte che ha appena visto la luce, subirà una battuta d’arresto. Attualmente, gli appuntamenti che possono essere svolti in totale sicurezza e nel rispetto del nuovo Dpcm rimangono l’evento di Halloween per i più piccoli, in programma per sabato 31 ottobre (dalle ore 15.00 nella cornice del museo Malmerendi) e il trekking “Sulla via dei cristalli”, percorso alla scoperta del lapis specularis nella vena del Gesso, con tappa finale a Monte Mauro (in data 8 novembre, dalle 9.30, con partenza dal bar di Zattaglia).

