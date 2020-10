Lugo: una serata di raccolta fondi per il Libano: evento in diretta streaming su YouTube

Venerdì 30 ottobre alle 21 è in programma “Libano: sosteniamo la speranza”, una serata di conoscenza e raccolta fondi per il Libano che si potrà seguire in streaming sul canale YouTube del Centro Culturale Umana Avventura di Lugo.

Per l’occasione saranno in collegamento il giornalista Giorgio Paolucci, Marina Molino Lova di Avsi Libano, Peter Mahfouz di Caritas Lebanon Youth e Giacomo Gentile di Pro Terra Sancta. Le offerte raccolte saranno destinate ai progetti di Avsi Libano e Caritas Libano.

L’evento è organizzato da Avsi, Centro Culturale Umana Avventura, Caritas Lebanon, Caritas Lugo e Pro Terra Sancta, con il patrocinio del Comune di Lugo.