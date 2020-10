Odore acre di plastica bruciata in Via le Courbousier. Mi bruciava la gola, ho iniziato a tossire e mi sono sentita male

Ieri, appena rientrata a casa in Via le Courbousier ho avvertito un odore acre di fumo come se stesse bruciando della gomma o della plastica. Ancora una volta si sta verificando la stessa situazione dello scorso anno. L’aria tossica di policiclici aromatici era presente nel parcheggio dietro il palazzo e mi bruciava la gola poi ho iniziato a tossire e mi sono sentita poco bene.

Basta, i prossimi giorni sporgerò querela. Non è la prima volta che succede e con il freddo ricomincia questa grave situazione.

Non so se sono camini che peraltro non si possono più bruciare biomasse nei centri abitati come da normativa regionale o qualche criminale che sta bruciando rifiuti plastica.

La cosa più grave è che non vengono eseguiti i controlli dall’Arpae, ente regionale preposto alla tutela ambientale così come la provincia che ha come attribuzioni la tutela e il controllo dell’ambiente della qualità dell’aria e se è come penso tutte le forze dell’ordine.

Io sporgerò querela i prossimi giorni contro ignoti, sollecitando affinché vengano rispettate le leggi ed eseguiti controlli mirati. La tutela dell’ambiente è un compito fondamentale delle istituzioni, e degli organi di governo, il cittadino non può subire e stare male perché non si controlla.

A Padova ad esempio c’ è un numero per le segnalazioni che fa capo al Comune a fronte di condotte criminose, quale bruciare plastica rifiuti tossici.

Maria Teresa