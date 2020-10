Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili a Ravenna: iscrizioni aperte fino al 16 novembre

Sono aperte fino al 16 novembre le iscrizioni al corso biennale Its per “Tecnico superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili” che si svolgerà nei locali dell’Istituto tecnico Nullo Baldini di Ravenna.

Alta è la percentuale di chi, dopo aver conseguito il diploma, trova lavoro. A Ravenna, dopo 8 anni dal primo corso, l’80% dei partecipanti è inserito nel mondo del lavoro.

Il corso è realizzato dalla Fondazione ITS TEC (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), a cui aderisce anche il Comune, con l’obiettivo di garantire alle Imprese soluzioni energetiche sostenibili in scenari di alto consumo e di proporre, pianificare e realizzare interventi di efficientamento, risparmio e utilizzo razionale dell’energia per sistemi, impianti, siti produttivi e abitativi. Il Tecnico Superiore GSES 4.0 opera inoltre sulla base dell’analisi e dell’interpretazione dei dati su consumi e fabbisogni, per ridurre gli impatti ambientali, e valorizzare la transizione alle energie rinnovabili, nelle prospettive di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d’impresa.

Il corso, che è gratuito e prevede solo una quota di partecipazione di 200 euro (da versare dopo avere superato le selezioni), è biennale con una durata totale di 2.000 ore, di cui 800 di stage, da svolgersi tra novembre 2020 e luglio 2022, la formazione segue il modello DUALE, di scambio continuo tra aula, laboratorio e Impresa.

Il corso è rivolto a giovani in possesso del diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea e può costituire una buona occasione formativa per gli universitari “fuori corso” o per i diplomati in attesa di occupazione e rappresenta un’importante opportunità di inserimento occupazionale.

Il bando per le iscrizioni, data d’inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sui siti www.itstec.it e https://www.itstec.it/sede-ravenna.

Per l’iscrizione gli interessati possono scaricare la domanda dai siti sopra indicati e consegnarla o spedirla alla segreteria organizzativa: Fondazione ITS Territorio Energia Costruire – sede Ravenna

c/o Istituto Nullo Baldini via Marconi 2, 48121 Ravenna.

Per informazioni, Deborah Pelasgi, coordinatrice ITS TEC, tel 0544-298761, sederavenna@itstec.it

Il Tecnico Superiore per la “Green energy 4.0” potrà avere interessanti sbocchi occupazionali nelle imprese d’impiantistica elettrica, termoidraulica e di manutenzione; nelle imprese energivore per l’attuazione del sistema di gestione dell’energia, per favorire l’adozione di soluzioni di risparmio energetico e di contenimento delle emissioni climalteranti; nelle imprese dotate di grandi impianti di produzione e fruizione dell’energia, utilizzando le strumentazioni digitali più innovative per la pianificazione, il monitoraggio, il controllo e l’erogazione dei flussi energetici e del funzionamento dei sistemi.

Il titolo rilasciato dai corsi ITS, è riconosciuto in tutto il territorio nazionale ed europeo e corrisponde al V° livello EQF dell’Unione Europea.

Il corso è promosso dalla Fondazione ITS TEC (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), che annovera tra i soci fondatori oltre all’ITI Baldini, il Comune di Ravenna, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l’Università di Bologna, Ecipar, Formart, Irecoop, Il Sestante, Sviluppo PMI, Scuola Pescarini. Collaborano alla sua realizzazione Cna-Confederazione Nazionale Artigianato e PMI, Confartigianato, Confindustria, Confcooperative, Confimi e oltre 100 aziende del territorio emiliano-romagnolo. Queste ultime forniscono docenze, accolgono in stage gli studenti e mettono a disposizione i loro impianti per visite guidate. Il 70% dei docenti è costituito da esperti del mondo del lavoro di settore.