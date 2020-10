La Scuola Internazionale Studi d’Arte del Mosaico e dell’Affresco di Marina Romea fa “mosaico a distanza”

La S.I.S.A.M. – Scuola internazionale Studi d’Arte del Mosaico e dell’Affresco di Marina Romea, da alcune settimane svolge lezioni di didattica sull’arte del mosaico a distanza con le classi terze della scuola Secondaria di

Primo Grado “Des Ambrois” di Oulx – Torino. Con la lezione di ieri, 29 ottobre, fanno sapere, “possiamo affermare il

pieno successo dell’iniziativa. Fin dal 2001 la S.I.S.A.M. si adopera con proposte didattiche rivolte a scuole nazionali e straniere allo scopo di diffondere e mantenere in vita linguaggi artistici millenari come il mosaico e l’affresco. In tempi non sospetti la S.I.S.A.M. aveva già avanzato proposte formative con l’intento di svolgere lezioni e verifiche all’interno di attività didattiche a distanza in accordo con i docenti formati in precedenti seminari di aggiornamento. L’emergenza covid19 ne ha facilitato la tempistica”.

II presidente S.I.S.A.M. prof. Valentino Montanari commenta: “siamo fin da ora disponibili ad offrire alle scuole interessate un servizio didattico di supporto con la finalità di sviluppare nuovi obiettivi ed escogitare inusitate modalità di risposta nel settore didattico artistico; una realtà molto complesse, che richiede di coniugare teoria e pratica trasmettendo empatia, curiosità e conoscenze, ingredienti fondamentali per suscitare interesse e coinvolgimento nelle fasi di apprendimento degli studenti”.

Montanari prosegue affermando che “Queste antiche espressioni artistiche se non vengono recuperate nell’ambito curriculare scolastico rischiano di scomparire soverchiare dalle irruenti nuove tecnologie informatiche. In questi ultimi cinquanta-sessant’anni si è perso un patrimonio millenario di memorie e conoscenze tecniche ed empatiche trasmesse da padre in figlio o dai maestri ai loro discepoli per via orale, purtroppo sono davvero pochi i documenti antichi scritti giunti fino a noi”.

Nell’esperienze di OULX la didattica è stata preparata con un corso propedeutico di aggiornamento sull’arte del mosaico ad alcuni docenti, nell’ambito dei seminari di formazione S.I.S.A.M. riconosciuti ufficialmente dal MIUR. La prof.ssa Sandra Pizzuti, docente di “Arte e Immagine” presso la scuola “Des Ambrois”, con grande entusiasmo e come previsto dal programma del seminario di formazione, ha organizzato con le sue classi terze una serie di lezioni e a distanza che si completeranno nei primi mesi del nuovo anno. Ha preparato materiali, tutorial e registrato lezioni, assegnato verifiche ed esercitazioni garantendo la buona riuscita delle attività in concomitanza con i docenti della S.I.S.A.M. che in streaming integrano le lezioni teoriche e pratiche. A completamento delle esperienze on line, sono previsti in primavera viaggi di istruzione a Ravenna con visite ai monumenti musivi e alla città, e svolgimento di attività di laboratorio presso la S.I.S.A.M.

realizzando altri manufatti a mosaico più complessi. Ovviamente se la situazione pandemica da COVID19 permetterà, precisano da SISAM..