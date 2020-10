Messa in suffragio di tutti i caduti della strada. Lunedì 2 novembre nella Chiesa di S. Maria Maddalena a Faenza

Lunedì 2 novembre, alle ore 10.30, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a Faenza, in Piazza Bologna, si terrà una santa messa in suffragio di tutti i caduti della strada. Alla funzione religiosa, officiata da don Francesco Cavina, presenzierà il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri.

“La scelta di svolgere la messa in una chiesa più ampia rispetto alla tradizionale Chiesa di San Lazzaro è dovuta alla necessità di rispettare le attuali normative di prevenzione sanitaria – spiega la nota inviata dal Comune – . Chi volesse esporre in chiesa le foto dei propri famigliari morti in incidenti stradali può contattare il presidente del quartiere Borgo Giovanni Assirelli (tel. 338 1992819).