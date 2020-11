Covid a Lugo, quale futuro? Il Sindaco: “Sarà indispensabile essere pronti a riprogettare la nostra città”

Con un post sulla sua pagina Facebook, il Sindaco di Lugo Davide Ranalli fa un’importante riflessione: “Voglio partire da quel che a Lugo sta succedendo in questi giorni – scrive il primo cittadino – un elemento essenziale per affrontate un ragionamento più generale sul futuro della nostra città. La situazione che stiamo vivendo diventa ogni giorno più seria e preoccupante: a Lugo, nella Bassa Romagna, come nel resto d’Europa, i contagi da covid continuano ad aumentare, generando ansia e preoccupazione nei cittadini. Da tempo, la Giunta e la coalizione di maggioranza avevano affrontato le criticità dell’Ospedale di Lugo, indicando il percorso per ristabilire un legame saldo fra la nostra struttura ospedaliera principale e il territorio. In un’ottica sanitaria ormai propria di ogni livello istituzionale, si è concluso un processo di elaborazione condiviso, che ha portato alla redazione di un documento, lungo ed articolato. In esso sono contenute alcune specifiche proposte concrete rivolte alla direzione della AUSL, al fine di rilanciare il nostro Ospedale. In particolare, si chiede di ripristinare il Direttore sanitario e di nominare i nuovi primari delle varie specialità. È l’avvio di un percorso che dovrà necessariamente portare a un rafforzamento dei servizi e a una migliore qualità degli stessi”.

“Mercoledì scorso – scrive il Sindaco – è stato presentato tale documento in Consiglio comunale, che ne ha affrontato i contenuti in un dibattito tanto importante quanto atteso. Nel Consiglio sono emerse due cose molto positive: il nuovo direttore generale Carradori ha largamente condiviso il documento, accogliendo molte delle misure richieste. Inoltre, sul documento si è formata una maggioranza più ampia di quella che amministra, non essendosi espresso neppure un voto contrario. È pur vero che il dibattito, in alcuni frangenti non è stato all’altezza della importanza delle questioni sanitarie che si affrontavano, in un momento epocale come quello che stiamo vivendo. Vi è persino stato il tentativo da parte dell’opposizione di attribuirsi meriti inesistenti. Chi amministra in tempi di tale difficoltà è chiamato a svolgere le proprie funzioni con particolare impegno e serietà. L’esito del Consiglio Comunale di mercoledì, su un tema di una tale complessità ed importanza, è un risultato frutto della modalità collegiale di gestione della Giunta stessa e della volontà delle componenti della coalizione di dare un contributo fattivo alla crescita della nostra comunità, nella piena collaborazione istituzionale”.

“Alla soddisfazione per ciò che in ambito locale si sta riuscendo a realizzare, corrispondono, in altri ambiti, misure assunte dal governo, che rischiano di penalizzare fortemente alcuni settori già in crisi dal lockdown della primavera scorsa – avanza Ranalli. – Insieme ai sindaci dell’Unione stiamo ricercando soluzioni concrete e rapide per dare una risposta ad imprese e lavoratori dei settori più colpiti, occorrerà costruire condizioni che tengano insieme sostegni immediati e sostenibilità dei nostri bilanci al fine di garantire una continuità in termini qualitativi dei nostri servizi ordinari pur in una situazione straordinaria. La situazione è grave. In questo preciso momento, sotto i nostri occhi, sta cambiando il corso della storia ed è nostro dovere, cioè della politica, darsi un orizzonte strategico all’altezza di questo cambiamento. Fra pochi giorni gli Stati Uniti saranno chiamati a scegliere il loro Presidente, sono ore di grande apprensione poiché la riconferma di Trump significherebbe dare continuità a politiche di frammentazione dell’occidente e che vede, nella divisione dei Paesi dell’Unione Europea, uno dei punti cardine delle politiche Trumpiane. Gli Stati Uniti, stando ai sondaggi, pare abbiano irrobustito i loro anticorpi verso il Presidente e stiano costruendo l’alternativa con il democratico Biden. Se cosi dovesse essere, al candidato Democratico spetterebbe l’arduo compito, fin da subito, di ritessere le innumerevoli relazioni tra Europa e Stati Uniti, necessarie per tentare di garantire un equilibrio internazionale che, in questi anni, ha alimentato tensioni e, in alcuni casi, anche pesanti conflitti. Oltre alla politica estera, sarà necessario, un serio lavoro di rottura con alcuni paradigmi che hanno orientato l’economia nel corso di questi anni: dopo il crollo del sistema capitalistico finanziario avvenuto con la crisi del 2008, non si sono consolidate teorie economiche social democratiche ma, al contrario, hanno prevalso i nazionalismi che sono risultati, per il popolo, più credibili sul versante della protezione sociale”.

“Il Covid ha aperto scenari nuovi che devono ricercare risposte nuove; – conclude Ranalli – l’Europa ha dato un segnale importante con il piano Next Generation, infatti gli Stati membri potranno rilanciare investimenti sul versante dell’economia verde e non solo, risorse che auspichiamo vengano riversate anche sui nostri territorio per sostenere politiche di sviluppo per le nostre comunità. Proprio per questo sarà indispensabile attrezzarsi ed essere pronti a ripensare e riprogettare le nostre città per garantire servizi e una vivibilità delle città stesse, attraverso un adeguato ed innovativo sistema sociale e sanitario e con una distribuzione equa dei servizi di prossimità anche con l’ausilio di un sistema di mobilità efficiente, puntuale e sostenibile; riprogettare spazi urbani per renderli più belli, più sicuri, più vivibili per fare si che le persone se ne riapproprino: spazi democratici che dovranno essere elementi essenziali nella costruzione della “città giusta” e cioè una città in cui le disuguaglianze si riducano. Un progetto ambizioso che necessità, quanto prima, di una politica all’altezza e di una classe dirigente capace di stare dentro ad un processo a suo modo rivoluzionario che dovrà, necessariamente, andare oltre le divisioni interne alle forze di governo e oltre alla dialettica tra forze di governo e forze di opposizione: la politica deve tornare a svolgere la sua funzione primaria. Lo dico da amministratore: non tutto si può ridurre alla gestione ordinaria e dentro il perimetro del “governo”; serve costruire, da subito, un punto di raccolta delle idee e delle soggettività migliori che si trasformino in un collettivo, un laboratorio di idee fatto del tessuto più vivo e vitale della città, per aprire una fase nuova e rispondere al mondo che verrà. Lavoratori, intellettuali, imprenditori, soggetti economici, mondo del volontariato, forze politiche e civiche che portino un loro punto di vista abbandonando questi ultimi ogni sterile autoreferenzialità, sono chiamati all’impegno per costruire le premesse per la Lugo che verrà. Non per coltivare le ambizioni in vista del 2024. Ma già oggi”