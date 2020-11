Consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori della prossima seduta in videoconferenza

Domani, martedì 3 novembre, alle 15.30, si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “Quali azioni di sostegno per le realtà colpite da Covid-19” presentato da Fabio Sbaraglia (Pd); “Misure urgenti per gli operatori della ristorazione, del turismo, della cultura e dello sport oggetto di limitazioni-chiusura per 1 mese dal Dpcm del 24/10/2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25/10/2020” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Ripristinare l’anticipazione dei ristori da Covid ai cassintegrati e altri beneficiari” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Seguirà la trattazione della proposta di deliberazione da parte dell’assessore Roberto Fagnani su “Adesione del Comune di Ravenna all’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile Aess”.

Due le proposte di ratifica. Una presentata dall’assessore Massimo Cameliani “Variazione bilancio 2020/2022 esercizio 2020 per attività del Servizio Patrimonio”; l’altra da parte dell’assessora Valentina Morigi “Approvazione variazioni ed integrazioni al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 per l’acquisizione dei servizi di accoglienza Siproimi minori stranieri non accompagnati (Msna)”.

Seguirà la presentazione da parte di Veronica Verlicchi (La Pigna) di due mozioni su “Maggiore presenza e più controlli del territorio ravennate da parte delle forze di pubblica sicurezza” e “Per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza nella zona artigianale di Fosso Ghiaia”.

Al termine saranno discussi i seguenti ordini del giorno: “Per l’apertura dei distaccamenti della Polizia municipale nei lidi e nel forese” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna) e sottoscritto da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Proposta di dotazione di unità cinofile per la Polizia locale di Ravenna” e “Proposta di acquisizione di un drone a supporto della Polizia locale” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Tolleranza zero contro i posteggiatori abusivi” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna).