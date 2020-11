Futuro Green. A Massa Lombarda in via Visani targa “Gold” ad edificio green

Il 24 ottobre a Massa Lombarda è stata consegnata la decima targa green, in questo caso una targa “Gold”, riservata a quegli edifici in classe energetica pari o superiore alla B.

L’abitazione si trova in via Visani, 116, di proprietà di Filippo Lazzarini, tra i soci fondatori del Delta Medical Center Snc di Massa Lombarda, che ha deciso di investire – oltre che per la salute dei cittadini con la sua attività – per la salute dell’ambiente, con la sua abitazione in classe energetica A4. La costruzione è stata realizzata su progetto dell’architetto Mara Taroni, dall’impresa Nodo di Lolli Roberto.

L’iniziativa rientra nel programma dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il raggiungimento degli obiettivi del progetto “Futuro Green”. È disponibile il gruppo Facebook “Un futuro green per la Bassa Romagna ” che si propone di stimolare la creazione di una community sui temi energetici, oltre a rendere conto e promuovere le attività del promuovere le attività del progetto.

Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha espresso gratitudine al dottor Lazzarini: “Si tratta di momenti, atti, scelte significative che aiutano a sensibilizzare tutti noi in merito alla necessità di adottare comportamenti sempre più improntati ad una dimensione di elevata sostenibilità ambientale”.