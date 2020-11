MEI. Consegnati diplomi di partecipazione al workshop Giovani Talenti dell’Emilia Romagna

Si è concluso nel rispetto delle norme di contrasto al Covid 19 alla Casa della Musica di Faenza il Workshop dei Giovani Talenti dell’Emilia-Romagna a cura di Materiali Musicali e realizzatosi con la collaborazione del MEI supportato dalla Legge triennale sulla Musica della Regione Emilia-Romagna giunta a conclusione e che sarà presto rinnovata. Sono stati consegnati i diplomi di partecipazione a Sara Zaccarelli originaria di Loiano ma prodotta dal faentino Giovanni Versari e ai faentini Pioggia Noise, una crew di giovani ventenni tra trap, musica d’autore ed elettronica, vincitori del contest, che hanno realizzato un workshop che li ha visti incontrare anche il grande produttore e musicista Gianni Maroccolo e la cantante Roberta Giallo per un corso di grande livello. A fine novembre Sara Zaccarelli, dopo essere stata tra i finalisti di Sanremo Givoani, con il suo progetto NHUDA che vede coinvolti grandi musicisti della scena indie italiana come Giulio Ragno Favero, gia’ nel Teatro degli Orrori, uscira’ con il suo vinile, mentre i Pioggia Noise usciranno con il loro cd 3×1 che presenterà gli artisit Zero Paga, Ale di Loto e Giacomo Ambrosini.

Nel frattempo si sono conclusi con l’esibizione al MEI 2020 i tour promozionali degli artisti vincitori dello scorso anno, gli emiliano romagnoli Argento e Balto che

partono per la promozione dei nuovi album. IN foto insieme ai Pioggia Noise e a Sara Zaccarelli per la consegna dei diplomi alla Casa della Musica di Faenza Giordano Sangiorgi del MEI e il produttore Roberto Costa.

Intanto le attività della Casa della Musica proseguono nella Sala Prove mentre si e’ fermato il cartlelone live di Barakka Rock che si sarebbe dovuto tenere al Piccadilly come lo scorso inverno e che per il DPCM del 24 ottobre è stato sospeso.